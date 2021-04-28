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"Мы обязаны ей жизнью" - слова в адрес Марии Журович - героини проекта "Белорусская Super женщина"
28.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Мы обязаны ей жизнью" - эти слова не раз прозвучали во время съемок новой серии
Проект "Белорусская Super женщина" смотрите сегодня в вечернем эфире.
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"Мы обязаны ей жизнью" - эти слова не раз прозвучали во время съемок новой серии проекта "Белорусская Super женщина". За время пандемии многих пациентов она вытянула...
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