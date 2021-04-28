Сеть платных автомобильных дорог в Беларуси запланировано увеличить на 172 км

Источник материала: БT

Сеть платных автомобильных дорог в Беларуси запланировано увеличить на 172 километра. Это предусмотрено новой госпрограммой на пятилетку - отмечают в профильном ведомстве. Также в планах возвести обходы населенных пунктов Мир, Полоцк, Могилев и Витебск общей протяженностью более 50 километров. Интересная статистика от регулятора: стоимость километра дороги первой категории в Беларуси - 2-3 миллиона долларов. Это самый низкий показатель по сравнению с соседними государствами. В частности, достичь такой экономии позволяет максимальное использование отечественных материалов.