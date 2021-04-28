В Трудовом кодексе Беларуси появится удаленная форма работы

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Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. В Беларуси за последние два года число пострадавших работников на производстве значительно сократилось. В прошлом году травмы на производстве получили около 2 тысяч человек. Сельское хозяйство, строительство и лесная отрасль остаются самыми травмоопасными сферами в Беларуси.





Александр Семич, первый замдиректора департамента Госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

Чтобы работник применял выданные ему средства индивидуальной защиты, выполнял работу, используя те безопасные приемы, которым он обучен, руководитель должен обеспечить работника этими средствами индивидуальной защиты, обучить его безопасным средствам работы, организовать его рабочее место в соответствии с требованием безопасности. Если мы выполним это, то достигнем существенного снижения уровня производственного травматизма в организациях Республики.

Министерство труда и социальной защиты планирует дополнить Трудовой кодекс - в законодательстве появятся смешанная и дистанционно-офисная формы работы.





