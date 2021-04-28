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Продолжаются приемы граждан в Совмине
28.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня с гражданами пообщается председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
30 апреля на вопросы белорусов ответит министр информации Владимир Перцов. Личные приемы будут проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра.
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Сегодня с гражданами пообщается председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. 30 апреля на вопросы белорусов ответит...
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