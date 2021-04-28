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В Минске уже есть больше 10 экотроп. Где в этом году появятся новые?
28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году во всех районах столицы появятся новые экотропы. Об этом сообщает агентство
Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, где именно обустроят новые экотропы. Вот список мест:
Создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек, где это необходимо.
В Минске уже есть
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Создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек,...
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