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В Минске уже есть больше 10 экотроп. Где в этом году появятся новые?

28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году во всех районах столицы появятся новые экотропы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Лошицкий парк и территория рядом с ним с высоты. Осень 2015 года. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, где именно обустроят новые экотропы. Вот список мест:

  • Заводской район: на берегу Чижовского водохранилища, в районе улицы Корзюки;
  • Октябрьский: вдоль улицы Казинца за Белой дачей;
  • Фрунзенский: в парке «Дививелка»;
  • Советский: на острове Цнянского водохранилища;
  • Первомайский: в Севастопольском парке;
  • Партизанский: в границах улицы Филимонова и Детской железной дороги вдоль Слепянской водной системы;
  • Московский: продолжат обустройство экотропы вдоль реки Мышки в районе улицы Льва Сапеги и Чюрлёниса;
  • Ленинский: на полуострове в парке имени Грековой;
  • Центральный: вдоль Свислочи за РНПЦ «Мать и дитя».

Создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек, где это необходимо.

В Минске уже есть более десятка экотроп.

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Теги: Минск
 
 
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Создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек,...
 
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