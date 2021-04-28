В Минске уже есть больше 10 экотроп. Где в этом году появятся новые?

Источник материала: Tut.by

В этом году во всех районах столицы появятся новые экотропы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Лошицкий парк и территория рядом с ним с высоты. Осень 2015 года. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова рассказала, где именно обустроят новые экотропы. Вот список мест:

Заводской район: на берегу Чижовского водохранилища, в районе улицы Корзюки;

Октябрьский: вдоль улицы Казинца за Белой дачей;

Фрунзенский: в парке «Дививелка»;

Советский: на острове Цнянского водохранилища;

Первомайский: в Севастопольском парке;

Партизанский: в границах улицы Филимонова и Детской железной дороги вдоль Слепянской водной системы;

Московский: продолжат обустройство экотропы вдоль реки Мышки в районе улицы Льва Сапеги и Чюрлёниса;

Ленинский: на полуострове в парке имени Грековой;

Центральный: вдоль Свислочи за РНПЦ «Мать и дитя».

Создание экотроп подразумевает прочистку территорий, установку малых архитектурных форм, информационных стендов на природоохранную тематику, подсыпку дорожек, где это необходимо.

В Минске уже есть более десятка экотроп.