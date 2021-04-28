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В Гомеле снова «заминировали» учебное заведение - на этот раз ГГТУ имени П.О. Сухого
28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в Гомеле «заминировали» Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого,
28 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого находится взрывное устройство.
На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты саперно-пиротехнической группы. На данный момент проводятся проверочные мероприятия. Студенты и преподаватели из здания эвакуированы.
Сообщения о минировании учебных заведений Гомеля милиционерам поступают едва ли не каждый день. Так, 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах пришли сразу в 10 школ, а 21 апреля из-за сообщений о минировании
По всем фактам возбуждены уголовные дела за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.
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По всем фактам возбуждены уголовные дела за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.
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