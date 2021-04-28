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В Гомеле снова «заминировали» учебное заведение - на этот раз ГГТУ имени П.О. Сухого

28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Гомеле «заминировали» Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, сообщили в УВД.

28 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого находится взрывное устройство.

На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты саперно-пиротехнической группы. На данный момент проводятся проверочные мероприятия. Студенты и преподаватели из здания эвакуированы.

Сообщения о минировании учебных заведений Гомеля милиционерам поступают едва ли не каждый день. Так, 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах пришли сразу в 10 школ, а 21 апреля из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать учащихся сразу 18 школ Гомеля. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.

 
Теги: Гомель
 
 
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По всем фактам возбуждены уголовные дела за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.
 
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