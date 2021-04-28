ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, как малыши из Петрикова отравились таблетками и что с ними сейчас

28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дети из Петрикова, которые отравились таблетками, уже дома, сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома. Здесь также рассказали, как произошел инцидент.


Фото:from-ua.com

— Малыши съели таблетки, которые применяются при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Cо слов матери, произошло это, когда она вышла на несколько минут в туалет. Детям была оказана своевременная медицинская помощь — 26 апреля они были выписаны из лечебного заведения, — сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Проверку по данному факту проводили сотрудники ИДН Петриковского РОВД. Материалы проверки направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и проведения профилактической работы с родителями.

Напомним, 22 апреля в милицию из районной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступили двое детей — двух и трех лет. Выяснилось, что мать оставила на некоторое время малышей одних, а вернувшись, обнаружила, что те съели лекарства. Их отвезли в реанимацию Петриковской районной больницы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 22 апреля в милицию из районной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступили двое детей - двух и трех лет....
 
Новости дня
Новости общества
 
Платформа Совета Европы: В Беларуси идет беспрецедентная волна репрессий против независимой журналистики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by