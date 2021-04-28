Стало известно, как малыши из Петрикова отравились таблетками и что с ними сейчас

Источник материала: Tut.by

Дети из Петрикова, которые отравились таблетками, уже дома, сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома. Здесь также рассказали, как произошел инцидент.



Фото:from-ua.com

— Малыши съели таблетки, которые применяются при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Cо слов матери, произошло это, когда она вышла на несколько минут в туалет. Детям была оказана своевременная медицинская помощь — 26 апреля они были выписаны из лечебного заведения, — сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Проверку по данному факту проводили сотрудники ИДН Петриковского РОВД. Материалы проверки направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и проведения профилактической работы с родителями.

Напомним, 22 апреля в милицию из районной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступили двое детей — двух и трех лет. Выяснилось, что мать оставила на некоторое время малышей одних, а вернувшись, обнаружила, что те съели лекарства. Их отвезли в реанимацию Петриковской районной больницы.