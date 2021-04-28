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Стало известно, как малыши из Петрикова отравились таблетками и что с ними сейчас
28.04.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дети из Петрикова, которые отравились таблетками, уже дома, сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома. Здесь также рассказали, как произошел инцидент.
— Малыши съели таблетки, которые применяются при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Cо слов матери, произошло это, когда она вышла на несколько минут в туалет. Детям была оказана своевременная медицинская помощь — 26 апреля они были выписаны из лечебного заведения, — сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.
Проверку по данному факту проводили сотрудники ИДН Петриковского РОВД. Материалы проверки направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и проведения профилактической работы с родителями.
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