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В Сморгони сотрудник компании сотовой связи выложил данные местных милиционеров в Сети. Его задержали

28.04.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони 25-летний сотрудник компании сотовой связи разместил личную информацию о местных милиционерах в одном из телеграмм-каналов. СК возбудил уголовное дело.

Молодой человек занимал должность специалиста по работе с клиентами в одной из организаций, которая предоставляет услуги сотовой связи.

Утром 14 сентября прошлого года, находясь на рабочем месте, он воспользовался доступом к биллинговой базе данных — и скопировал личную информацию о сотрудниках милиции, сообщает СК.

По словам подозреваемого, он передал своему знакомому данные о двух сотрудниках местного РОВД.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 352 «Неправомерное завладение компьютерной информацией».

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Теги: Минск
 
 
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