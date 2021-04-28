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Завершено расследование о призывах к блокированию железнодорожных путей

28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Пуховичском районе оглашен вердикт по делу о блокировке железнодорожных путей. На скамье подсудимых 34-летний мужчина. Он признан виновным по статье  "Умышленное приведение в негодность транспортных путей". Наказание - 2 года лишения свободы в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

СК завершил расследование уголовного дела по факту призывов к блокированию железнодорожных путей в Лиде. Материалы переданы прокурору для направления в суд. По данным следствия, местный житель 18 октября прошлого года предлагал собеседникам в телеграм-чате замкнуть рельсы. Для организации преступного плана подозреваемый опубликовал карты и обозначил на них необходимые переезды. Действия мужчины попадают под статьи  "Подстрекательство к приведению в негодность транспортных путей", а также "Покушение на организацию беспорядков". Фигурант заключен под стражу.



 
 
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Сегодня в Пуховичском районе оглашен вердикт по делу о блокировке железнодорожных путей. На скамье подсудимых 34-летний мужчина. Он признан виновным по статье ...
 
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