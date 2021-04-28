В Витебской области четыре telegram-канала признаны экстремистскими

Источник материала: БT

Как рассказали в МВД, "Орша 97 %", "Новополоцк и Полоцк 97 %", "Партизаны" и "Vitebsk_Юг" публиковали сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности госорганов. В ряде материалов содержались призывы к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения, в том числе и на железнодорожных путях. В некоторых случаях сообщения содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел и судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Сейчас милиция занимается разоблачением и поиском администраторов экстремистских telegram-каналов.

МВД сообщило, что "Лида 97%" признан экстремистским телеграм-чатом. В сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей, регулярно публиковались призывы к массовым беспорядкам и уличным протестам.





