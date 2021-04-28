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В Витебской области четыре telegram-канала признаны экстремистскими

28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как рассказали в МВД, "Орша 97 %", "Новополоцк и Полоцк 97 %", "Партизаны" и "Vitebsk_Юг" публиковали сообщения с призывами  воспрепятствовать законной деятельности госорганов. В ряде материалов содержались призывы к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения, в том числе и на железнодорожных путях. В некоторых случаях сообщения содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая  сотрудников органов внутренних дел и судей. В мессенджерах  пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Сейчас милиция занимается разоблачением и поиском администраторов экстремистских telegram-каналов.

МВД сообщило, что "Лида 97%"  признан экстремистским телеграм-чатом. В сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей, регулярно публиковались призывы к массовым беспорядкам и уличным протестам.



 
 
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Как рассказали в МВД, "Орша 97 %", "Новополоцк и Полоцк 97 %", "Партизаны" и "Vitebsk_Юг" публиковали сообщения с призывами  воспрепятствовать законной деятельности...
 
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