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Начался рабочий визит премьер-министра Беларуси в Татарстан

28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Казань в эти дни принимает Межправсовет ЕАЭС. Заседание в узком составе запланировано на завтра, а сегодня - двусторонние переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. В графике визита - переговоры с главой Татарстана, посещение торгово-производственной площадки МТЗ, особых экономических зон и научных кластеров.


 
 
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Казань в эти дни принимает Межправсовет ЕАЭС. Заседание в узком составе запланировано на завтра, а сегодня - двусторонние переговоры с российским коллегой...
 
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