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Начался рабочий визит премьер-министра Беларуси в Татарстан
28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Казань в эти дни принимает Межправсовет ЕАЭС. Заседание в узком составе запланировано на завтра, а сегодня - двусторонние переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. В графике визита - переговоры с главой Татарстана, посещение торгово-производственной площадки МТЗ, особых экономических зон и научных кластеров.
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Казань в эти дни принимает Межправсовет ЕАЭС. Заседание в узком составе запланировано на завтра, а сегодня - двусторонние переговоры с российским коллегой...
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