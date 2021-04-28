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П. Миклашевич: В Беларуси нет необходимости менять форму правления
28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Такое предложение среди прочих поступило во время общественного обсуждения
Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Напомним, первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний: они будут проходить дважды в месяц.
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Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Такое предложение среди прочих поступило во время общественного обсуждения в...
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