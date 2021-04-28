ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

П. Миклашевич: В Беларуси нет необходимости менять форму правления

28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Такое предложение среди прочих поступило во время общественного обсуждения в Конституционную комиссию. Об этом заявил председатель комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич. В частности, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения Президенту предложений по структуре правительства, по назначению на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. В то же время Петр Миклашевич отметил, что сегодня в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления.  

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Напомним, первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний: они будут проходить дважды в месяц.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Такое предложение среди прочих поступило во время общественного обсуждения в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле снова «заминировали» учебное заведение - на этот раз ГГТУ имени П.О. Сухого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by