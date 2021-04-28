П. Миклашевич: В Беларуси нет необходимости менять форму правления

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Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Такое предложение среди прочих поступило во время общественного обсуждения в Конституционную комиссию . Об этом заявил председатель комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич. В частности, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения Президенту предложений по структуре правительства, по назначению на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. В то же время Петр Миклашевич отметил, что сегодня в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления.

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Напомним, первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний: они будут проходить дважды в месяц.





