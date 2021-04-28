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Блогер из США о хаосе на улицах, наркоманах и бездомных
28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хаос на улицах не единственная проблема. Некоторые американские города в таких штатах, как Калифорния и Флорида, превращаются в трущобы. Ужасная ситуация складывается в Лос-Анджелесе. Город грез превратили в клоаку, наводненную наркоманами и агрессивными преступниками. Лагеря бездомных возникли в ряде самых привлекательных и знаменитых туристических мест. Таким мнением поделился известный блогер из США. Он считает, что в Штатах уже давно сложилась системная проблема власти, особенно - среди демократов.
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Хаос на улицах не единственная проблема. Некоторые американские города в таких штатах, как Калифорния и Флорида, превращаются в трущобы. Ужасная ситуация...
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