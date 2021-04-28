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На брифинге в ГАИ отметили - количество нетрезвых водителей в этом году уменьшилось
28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вопросы нового КоАП по линии Госавтоинспекции накануне рассмотрели на брифинге в ГАИ.
Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:Говорить о том, что здесь заслуга только этой нормы, неправильно. Мы должны говорить, что есть комплекс и тех норм, которые действовали раньше, мы говорим про уголовную ответственность, говорим про конфискацию транспортного средства. Безусловно, это ужесточение даст свою положительную роль. На определенную часть граждан оно возымело свое действие.
После вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях Госавтоинспекция анонсировала контроль за ТО с помощью камер скорости. Отмечается, что данные из базы Белтехосмотра поступают в ГАИ, и на основании этого можно отслеживать нарушителей. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. Главная задача - профилактика и безопасность дорожного движения.
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Вопросы нового КоАП по линии Госавтоинспекции накануне рассмотрели на брифинге в ГАИ. Специалисты разъяснили актуальные на сегодня для автолюбителей темы. Все...
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