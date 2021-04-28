ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На брифинге в ГАИ отметили - количество нетрезвых водителей в этом году уменьшилось

28.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопросы нового КоАП по линии Госавтоинспекции накануне рассмотрели на брифинге в ГАИ. Специалисты разъяснили актуальные на сегодня для автолюбителей темы. Все они возникли после вступления в силу нового Кодекса об административных нарушениях. В нем усилилась ответственность для водителей. Новый документ позволяет привлекать шоферов за мелкие нарушения, зафиксированные на камеры. Именно теме камер уделили особое внимание. Среди актуальных вопросов также ускоренная процедура оформления нарушения, замена удостоверений, выдача медицинских справок, за прочими мелкими изменениями эти нормы остались прежними. Тем временем отмечается, что пока подводить итоги рано, но определенные положительные моменты уже есть, например, количество нетрезвых водителей в этом году уже уменьшилось. 

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:Говорить о том, что здесь заслуга только этой нормы, неправильно. Мы должны говорить, что есть комплекс и тех норм, которые действовали раньше, мы говорим про уголовную ответственность, говорим про конфискацию транспортного средства. Безусловно, это ужесточение даст свою положительную роль. На определенную часть граждан оно возымело свое действие.

После вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях Госавтоинспекция анонсировала контроль за ТО с помощью камер скорости. Отмечается, что данные из базы Белтехосмотра поступают в ГАИ, и на основании этого можно отслеживать нарушителей. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. Главная задача - профилактика и безопасность дорожного движения. 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы нового КоАП по линии Госавтоинспекции накануне рассмотрели на брифинге в ГАИ. Специалисты разъяснили актуальные на сегодня для автолюбителей темы. Все...
 
Новости дня
Новости общества
 
Продолжаются приемы граждан в Совмине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by