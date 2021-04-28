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Лекарства с психотропами и наркотиками: что и как можно провозить в Беларусь
28.04.2021 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Лекарства, содержащие психотропы и наркотические вещества, ввозить для личного использования в Беларусь можно, однако при это необходимо соблюдать ряд правил, о них рассказали в Минской таможне.
Ввозить и вывозить через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в виде лекарств разрешено физическим лицам для личного применения – при наличии соответствующих подтверждающих медицинских документов, в которых указывается название и количество лекарств. Разрешается иметь вместо оригинала документов их копию.
Оригиналы (или копии) должны быть составлены на том языке государства – члена ЕАЭС, куда ввозятся, либо допускается их перевод, заверенный у нотариуса.
В случае, если лекарственные средства покупаются за рубежом, необходимо предварительно уточнить, содержатся ли в них наркотические и психотропные вещества. Перевозить такие лекарства без декларирования и без соответствующих документов нельзя.
Разрешающим документом для провоза может быть:
В этом случае лекарственные средства на территорию Республики Беларусь провозить разрешено - в определенном количестве.
Количество лекарственных препаратов, допустимое к ввозу, зависит от состава:
Человеку, имеющему при себе ограниченные к ввозу (вывозу) лекарственных средств, пересекать границу придется по "красному" коридору, заполнение пассажирской таможенной декларации обязательно. С собой везти такие препараты могут только те люди, кто непосредственно использует их в медицинских целях. Обязательны также документы, подтверждающие необходимость приема лекарственных средств.
Информацию о запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товаров можно найти на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.
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Лекарственных средства, в состав которых входят наркотические либо психотропные вещества, ввозить на территорию Беларуси можно – как правильно это сделать,...
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