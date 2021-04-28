Лекарства с психотропами и наркотиками: что и как можно провозить в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Лекарства, содержащие психотропы и наркотические вещества, ввозить для личного использования в Беларусь можно, однако при это необходимо соблюдать ряд правил, о них рассказали в Минской таможне.

Ввозить и вывозить через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в виде лекарств разрешено физическим лицам для личного применения – при наличии соответствующих подтверждающих медицинских документов, в которых указывается название и количество лекарств. Разрешается иметь вместо оригинала документов их копию.

Оригиналы (или копии) должны быть составлены на том языке государства – члена ЕАЭС, куда ввозятся, либо допускается их перевод, заверенный у нотариуса.

В случае, если лекарственные средства покупаются за рубежом, необходимо предварительно уточнить, содержатся ли в них наркотические и психотропные вещества. Перевозить такие лекарства без декларирования и без соответствующих документов нельзя.

Разрешающим документом для провоза может быть:

выписка из медицинской документации пациента, заверенная печатью и подписью врача,

рецепт либо его копия, где обязательно указывается название лекарства, его дозировка и количество, необходимое на сутки.

В этом случае лекарственные средства на территорию Республики Беларусь провозить разрешено - в определенном количестве.

Количество лекарственных препаратов, допустимое к ввозу, зависит от состава:

для лекарств, содержащих наркотические средства – в количестве, которое не должно превышать недельную потребность,

для содержащих психотропные вещества - не более 90 разовых доз.

Человеку, имеющему при себе ограниченные к ввозу (вывозу) лекарственных средств, пересекать границу придется по "красному" коридору, заполнение пассажирской таможенной декларации обязательно. С собой везти такие препараты могут только те люди, кто непосредственно использует их в медицинских целях. Обязательны также документы, подтверждающие необходимость приема лекарственных средств.

Информацию о запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товаров можно найти на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.

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