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Могилевчане решили пожарить шашлык - и устроили пожар на 7 тысяч «квадратов» леса
28.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в выходные неизвестные устроили пожар в лесном массиве на окраине города. Люди пришли на пикник - и огонь от мангала перебросился на траву и кусты. Нанесенный природе ущерб оценили на сумму более 2,4 тыс. рублей,
Пожар произошел в лесном массиве возле Могилевского областного противотуберкулезного диспансера на улице Сосновой.
Люди установили мангал на сухой траве между молодыми хвойными деревьями и разожгли огонь. Он распространился на площадь 7 тыс. м2.
На месте, от которого возник пожар, обнаружили мангал, непотушенные угли, пластиковые бутылки, остатки пищи и упаковки от продуктов.
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На месте, от которого возник пожар, обнаружили мангал, непотушенные угли, пластиковые бутылки, остатки пищи и упаковки от продуктов.
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