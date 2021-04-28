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Могилевчане решили пожарить шашлык - и устроили пожар на 7 тысяч «квадратов» леса

28.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в выходные неизвестные устроили пожар в лесном массиве на окраине города. Люди пришли на пикник - и огонь от мангала перебросился на траву и кусты. Нанесенный природе ущерб оценили на сумму более 2,4 тыс. рублей, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Могилевский лесхоз

Пожар произошел в лесном массиве возле Могилевского областного противотуберкулезного диспансера на улице Сосновой.

Люди установили мангал на сухой траве между молодыми хвойными деревьями и разожгли огонь. Он распространился на площадь 7 тыс. м2.

На месте, от которого возник пожар, обнаружили мангал, непотушенные угли, пластиковые бутылки, остатки пищи и упаковки от продуктов.

 
Теги: Могилев
 
 
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На месте, от которого возник пожар, обнаружили мангал, непотушенные угли, пластиковые бутылки, остатки пищи и упаковки от продуктов.
 
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