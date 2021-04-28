Минчанка бросила ребенка в роддоме и пошла в ТЦ. Там ее задержали за кражу одежды

Источник материала: Tut.by

В одном из столичных торговых центров задержали 31-летнюю минчанку за воровство женской одежды. Милиционеров, приехавших на вызов, женщина уговорила отпустить ее, заявив, что в роддоме ждет новорожденный малыш. Но в больнице женщина так и не появилась. Историю опубликовало издание «Минс-Новости» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как пишет издание, минчанка была пять раз судима за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В 2013-м ее лишили родительских прав на годовалого сына и решением суда обязали возмещать расходы на содержание ребенка, который с тех пор находится на гособеспечении.

Женщина какое-то время работала уборщицей на парфюмерно-косметической фабрике, а потом перестала приходить на работу. Задолженность по алиментам на содержание ребенка росла и милиция принялась разыскивать гражданку.

Когда женщину нашли, выяснилось, что она беременна. На учет по беременности она не становилась, а к врачам обратилась лишь тогда, когда начались роды.

Через пару дней после появления малыша на свет женщина и вовсе ушла из роддома и направилась в один из торгово-развлекательных центров. Там из двух магазинов она похитила женскую одежду.

— Общая сумма причиненного торговым точкам ущерба составила более 320 рублей, — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. — Задержать злоумышленницу удалось благодаря бдительной посетительнице, которая застала ее в уборной, когда та снимала с похищенных брюк и джемперов клипсы. Об этом женщина незамедлительно сообщила охраннику торгового центра.

Прибывшие по вызову милиционеры пожалели женщину, которая заявила, что в роддоме ее ждет новорожденный малыш — взяли у нее объяснение и отпустили. Однако в больнице женщина так и не появилась. Ее объявили в розыск и вскоре задержали.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно, и за уклонение от содержания ребенка — задолженность за содержание сына, находящегося на гособеспечении, составляет 18 тысяч рублей

Дело передано в суд Октябрьского района Минска.

— До вынесения приговора обвиняемая будет находиться под стражей в следственном изоляторе, — сообщил Матюшенко.