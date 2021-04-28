По некоторым адресам в Минске перенесли сроки отключения горячей воды

Источник материала: Tut.by

Отключение горячего водоснабжения в Минске по ряду адресов с 12 мая переносится на более поздний срок и запланировано в период с 26 мая, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в «Минских тепловых сетях».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Так, с 26 мая отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

ул. Купревича, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 2, 3, 3 В, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 7, 8/2, 10, 12, 14, 18, г. п. 1;

пр. Независимости, 164, 168 к. 1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;

ул. Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

ул. Программистов, 3, 9;

ул. Руссиянова, 1, 3 к. 1, 2, 3; 4, 5 к. 1, 2, 3; 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к. 1, 2, 3, 4; 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27/1; 27/2, 27/3, 28, 29/1, 29/2, 30 к. 1, 2; 32 к. 1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;

ул. Стариновская, 2, 4;

ул. Ф. Скорины, 34, 36, 36А, 37, 39, 39А, 40, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 50, 51, 52;

ул. Шугаева, 3 к. 1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13 к. 1, 2, 3; 15 к. 1, 2; 17Б, 17 к. 1, 2, 3; 19 к. 1, 2, 3; 21, 21 к. 1, 2; 23 к. 1, 2; 25, 27.