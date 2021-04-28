«Не очень удачно получилось». Что думают о том самом гомельском пандусе мамы с колясками и администрация поликлиники

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Гомеле у детской поликлиники появился навес для колясок и металлический пандус. Рядовому событию местные власти придали столько торжественности и помпезности — объект открывал депутат парламента, были и красная ленточка, и красно-зеленые шарики и репортажи в СМИ, — что оно вызвало много обсуждений и осуждений среди гомельчан. Ситуацию высмеял даже известный российский блогер Илья Варламов. Ну, а мы узнали, как оценили новые объекты инфраструктуры те, для кого они были созданы — молодые мамы и их дети.





Во вторник в детских поликлиниках Гомеля — День здорового ребенка. У отделения № 3 филиала № 1 Гомельской центральной городской детской поликлиники — мамы с грудничками. Одна коляска — на крыльце, вторая — внутри здания поликлиники.

— Почему не под новым навесом? — интересуемся у одной из мам.

— А к чему мне ее там пристегнуть? Украдут, это же Сельмаш [так называется этот спальный район Гомеля], — вставляет женщина ключ в замок, пристегивающий коляску к ограждению подъезда поликлиники. — Неужели трудно было приварить сюда трубу, чтобы можно было пристегивать? В общем, как всегда «на отцепись» сделали.





Но это, по мнению женщины, не самая большая проблема: жили же как-то много лет и без этого навеса. Она лично уже двоих детей за это время вырастила, третьего вырастит. Куда больше у нее претензий к инфраструктуре района, в котором живет. Самая большая беда, говорит многодетная мама, это дороги, а еще — отсутствие нормальных игровых площадок во дворах.

— Я вышла из роддома в ноябре — во дворе не могла пройти с коляской: делали отопление все перерыли, асфальт сломали. И что вы думаете? До сих пор как после войны — не пройти. Мы площадку сами приводим в порядок, скидываемся на краску, красим и качели, и лавочки. А коммунальники даже не могут песок в песочницу детям привезти! Чтобы добиться — пиши, ходи, звони, долби. Ну почему у нас так?





— А почему не ставите коляску под новый навес? — спрашиваем еще одну маму, которая закатывает ее прямо в помещение поликлиники.

— Холодно — остынет, будет холодная. Я пока лучше по старинке, в коридорчике оставлю, — объясняет женщина.

Но вот еще одна мама паркуется под новым навесом, рассматривает новый пандус — и возмущенно рассказывает журналистам.

— Полтора года назад я хотела открыть маникюрный кабинет — и мне не позволили, потому что нужно было оборудовать пандус. На входе в помещение был пятнадцатисантиметровый порог — и обязательным условием для малюсенькой маникюрни было обеспечить безбарьерную среду. Мне обеспечивать ее было накладно, поэтому пришлось отказаться от идеи. Зато, получается, в детской поликлинике на огромный район безбарьерная среда была вообще не обязательна? Ну, а уж если поставили — то давайте праздник на весь мир устроим, расскажем с гордостью об этом по телевизору, как про какое-то чудо? А когда каждого мелкого предпринимателя заставляют пандус к условной маникюрне за свои сделать — чего не показывают?

В это время другая мама пытается воспользоваться пандусом, но не выходит — рама с колесами ее коляски оказывается шире швеллеров.





В самом отделении поликлиники соглашаются, что объекты на их территории требуют доработки.

— Мы знаем пожелания мам. В колясочную в ближайшее время приварим трубу, сделаем это хозспособом, сами. А пандус планируем изменить, установим немножечко получше, поудобнее для въезда колясок, — обещает заведующая отделением Инга Ильева.

Она честно признается TUT.BY: не ожидала, что торжественное открытие таких простых и нужных объектов вызовет в Сети столько сарказма и негатива.

— Неприятная ситуация. Мы ведь врачи, а не строители. Мы просили — нам помогли. Просто не очень удачно получилось. Исправим недостатки.

Как отнесся к шумихе вокруг торжественного открытия колясочной и пандуса депутат Палаты представителей Национального собрания по гомельскому Сельмашевскому избирательному округу № 32 Александр Данченко, который содействовал появлению колясочной и пандуса и, собственно, торжественно их открывал, нам узнать не удалось: номера телефона народного избранника нет в открытом доступе, его помощник номер также не дала: пообещала передать ему наш — мол, захочет, свяжется.