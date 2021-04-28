ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заведующая магазином в Быхове инсценировала ограбление, чтобы скрыть недостачу

28.04.2021 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Быхове возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении заведующей магазином. Она с помощью соседки инсценировала нападение и ограбление, чтобы скрыть недостачу в магазине перед его проверкой, сообщает МВД.

По информации милиции, 50-летнюю женщину нашли запертой в ее бане. Она рассказала, что, когда она спала, в ее дом проник неизвестный и стал требовать деньги. Денег у нее не было, тогда злоумышленник забрал у нее связку ключей с чипом от сельского магазина, мобильный телефон и запер женщину в бане. По словам заведующей, таким образом из магазина пропали выручка и продукты на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.

Но в милиции говорят, что заведующая магазином сама подстроила ограбление, чтобы скрыть недостачу перед проверкой магазина. А в бане, мол, женщину заперла соседка — завмагом сама ее об этом попросила.

Позже заведующая призналась, что недостача появилась из-за того, что она отпускала товар в долг, а люди деньги не вернули.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным милиции, женщина хотела скрыть недостачу в размере 2,5 тыс. рублей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 29 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by