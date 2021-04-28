|
Заведующая магазином в Быхове инсценировала ограбление, чтобы скрыть недостачу
28.04.2021 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Быхове возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении заведующей магазином. Она с помощью соседки инсценировала нападение и ограбление, чтобы скрыть недостачу в магазине перед его проверкой,
По информации милиции, 50-летнюю женщину нашли запертой в ее бане. Она рассказала, что, когда она спала, в ее дом проник неизвестный и стал требовать деньги. Денег у нее не было, тогда злоумышленник забрал у нее связку ключей с чипом от сельского магазина, мобильный телефон и запер женщину в бане. По словам заведующей, таким образом из магазина пропали выручка и продукты на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.
Но в милиции говорят, что заведующая магазином сама подстроила ограбление, чтобы скрыть недостачу перед проверкой магазина. А в бане, мол, женщину заперла соседка — завмагом сама ее об этом попросила.
Позже заведующая призналась, что недостача появилась из-за того, что она отпускала товар в долг, а люди деньги не вернули.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным милиции, женщина хотела скрыть недостачу в размере 2,5 тыс. рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)