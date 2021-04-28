Заведующая магазином в Быхове инсценировала ограбление, чтобы скрыть недостачу

Источник материала: Tut.by

В Быхове возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос в отношении заведующей магазином. Она с помощью соседки инсценировала нападение и ограбление, чтобы скрыть недостачу в магазине перед его проверкой, сообщает МВД.

По информации милиции, 50-летнюю женщину нашли запертой в ее бане. Она рассказала, что, когда она спала, в ее дом проник неизвестный и стал требовать деньги. Денег у нее не было, тогда злоумышленник забрал у нее связку ключей с чипом от сельского магазина, мобильный телефон и запер женщину в бане. По словам заведующей, таким образом из магазина пропали выручка и продукты на общую сумму более 2,5 тыс. рублей.

Но в милиции говорят, что заведующая магазином сама подстроила ограбление, чтобы скрыть недостачу перед проверкой магазина. А в бане, мол, женщину заперла соседка — завмагом сама ее об этом попросила.

Позже заведующая призналась, что недостача появилась из-за того, что она отпускала товар в долг, а люди деньги не вернули.