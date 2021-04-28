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Прогноз погоды на 29 апреля
28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по западу скажется влияние атмосферного фронта с территории Польши. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь во второй половине дня по западу скажется влияние атмосферного...
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