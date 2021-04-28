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Столичные парки аттракционов открыли сезон

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Есть и новые развлекательные площадки. В парке Горького, например, вместо "Русских качелей" установили трехуровневый лабиринт. Также  вместо комнаты смеха вскоре появится павильон виртуальной реальности. А со стороны улицы Первомайской готовится площадка, где "пришвартуется" корабль с мачтой.

В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11:00 до 21:00, в пятницу, субботу, а также в праздничные дни - на час дольше. Понедельник - выходной. 

Кстати, активно отдохнуть можно также в парках имени 50-летия Великого Октября и имени 900-летия Минска.



 
Теги: Минск
 
 
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Для посетителей подготовлено более 50 конструкций. Есть и новые развлекательные площадки. В парке Горького, например, вместо "Русских качелей" установили...
 
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