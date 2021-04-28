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Этностиль: в Хотлянах возрождают традиции ткачества

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиции ткачества возрождают в Узденском районе. Так, мастер Марина Зенькевич создала свою технику на основе белорусской народной и старинной. Смысл знаков и узоров знает в совершенстве, чувствует их на генетическом уровне и не боится экспериментов. Позволяет себе вплетать в хотлянские пояса  кроме традиционных (красных, черных) яркие цвета, добавляет свои фантазийные узоры. Этностиль все более востребован в отделке одежды и различных аксессуаров, поэтому школьники также с удовольствием посещают занятия по ткачеству в студии "Скарбніца" Хотлянского сельского дома культуры.

Марина Зенькевич - опытный  мастер-практик. В поисках нового стиля пошла дальше. Освоила технику ткачества не только поясов, но и покрывал, подушек, сумок и других предметов быта с народным колоритом.

 
 
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Традиции ткачества возрождают в Узденском районе. Так, мастер Марина Зенькевич создала свою технику на основе белорусской народной и старинной. Смысл знаков и...
 
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