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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этностиль: в Хотлянах возрождают традиции ткачества Традиции ткачества возрождают в Узденском районе. Так, мастер Марина Зенькевич создала свою технику на основе белорусской народной и старинной. Смысл знаков и...

Традиции ткачества возрождают в Узденском районе. Так, мастер Марина Зенькевич создала свою технику на основе белорусской народной и старинной. Смысл знаков и узоров знает в совершенстве, чувствует их на генетическом уровне и не боится экспериментов. Позволяет себе вплетать в хотлянские пояса кроме традиционных (красных, черных) яркие цвета, добавляет свои фантазийные узоры. Этностиль все более востребован в отделке одежды и различных аксессуаров, поэтому школьники также с удовольствием посещают занятия по ткачеству в студии "Скарбніца" Хотлянского сельского дома культуры.Марина Зенькевич - опытный мастер-практик. В поисках нового стиля пошла дальше. Освоила технику ткачества не только поясов, но и покрывал, подушек, сумок и других предметов быта с народным колоритом.