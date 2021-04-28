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X-Faсtor Belarus ищет таланты в Мозыре

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

X-Faсtor  в Мозыре. Шоу продолжает искать таланты. Предкастинг стартовал в полдень в городском Дворце культуры. Регистрацию на сайте проекта прошли почти полторы сотни человек. Прослушивание в режиме живого звука и без музыкального сопровождения. Жюри ищет интересных героев, поэтому претендентам на путевку в шоу приходится нелегко. Кроме знакомства с биографией, а также исполнения нескольких композиций на русском и иностранном языках, в быстром и медленном темпах участники удивляют и другим.

Впереди у X-Faсtor  и команды проекта еще два города для прослушивания, включая столицу. В Минске состоится и финал национального кастинга.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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X-Faсtor  в Мозыре. Шоу продолжает искать таланты. Предкастинг стартовал в полдень в городском Дворце культуры. Регистрацию на сайте проекта прошли почти полторы...
 
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