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X-Faсtor Belarus ищет таланты в Мозыре
28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTX-Faсtor в Мозыре. Шоу продолжает искать таланты. Предкастинг стартовал в полдень в городском Дворце культуры. Регистрацию на сайте проекта прошли почти полторы сотни человек. Прослушивание в режиме живого звука и без музыкального сопровождения. Жюри ищет интересных героев, поэтому претендентам на путевку в шоу приходится нелегко. Кроме знакомства с биографией, а также исполнения нескольких композиций на русском и иностранном языках, в быстром и медленном темпах участники удивляют и другим.
Впереди у X-Faсtor и команды проекта еще два города для прослушивания, включая столицу. В Минске состоится и финал национального кастинга.
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X-Faсtor в Мозыре. Шоу продолжает искать таланты. Предкастинг стартовал в полдень в городском Дворце культуры. Регистрацию на сайте проекта прошли почти полторы...
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