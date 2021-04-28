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Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 28 апреля

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 255 пациентов с COVID-19, выписаны 1 198. К этому моменту более 270 500 человек получили первую дозу вакцины, более 93 500  прошли полный курс вакцинации.
 
 
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 255 пациентов с COVID-19, выписаны 1 198. К этому моменту более 270 500 человек получили первую дозу вакцины, более 93 500  прошли полный...
 
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