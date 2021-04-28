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Владимир Андрейченко: Беларусь прошла испытание на прочность
28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия". Своим мнением о происходящем в стране поделился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы наблюдаем резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния. Разрушается система международных отношений, применение санкций, двойные стандарты, испытание на прочность прошла и Беларусь между Востоком и Западом".
Владимир Андрейченко также отметил актуальность инициативы Президента Александра Лукашенко возобновить широкий диалог по глобальной безопасности и напомнил, что наша страна выступает за создание пояса цифрового добрососедства. Без внимания не осталась важная дата - 80 лет с начала Великой Отечественной. "Наша святая обязанность - отдать дань памяти", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания.
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Самостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль...
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