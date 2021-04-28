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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Андрейченко: Беларусь прошла испытание на прочность Самостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль...

Самостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия". Своим мнением о происходящем в стране поделился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.Владимир Андрейченко также отметил актуальность инициативы Президента Александра Лукашенко возобновить широкий диалог по глобальной безопасности и напомнил, что наша страна выступает за создание пояса цифрового добрососедства. Без внимания не осталась важная дата - 80 лет с начала Великой Отечественной. "Наша святая обязанность - отдать дань памяти", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания.