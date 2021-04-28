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Владимир Андрейченко: Беларусь прошла испытание на прочность

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия". Своим мнением о происходящем в стране поделился председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы наблюдаем резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния. Разрушается система международных отношений, применение санкций, двойные стандарты, испытание на прочность прошла и Беларусь между Востоком и Западом".

Владимир Андрейченко также отметил актуальность инициативы Президента Александра Лукашенко возобновить широкий  диалог по глобальной безопасности и напомнил, что наша страна выступает за создание пояса цифрового добрососедства. Без внимания не осталась важная дата - 80  лет с начала Великой Отечественной. "Наша святая обязанность - отдать дань памяти", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания.

 
 
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Самостоятельная и нацеленная на созидание Беларусь невыгодна для многих игроков на глобальной арене. Об этом сегодня говорили на онлайн-конференции "Роль...
 
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