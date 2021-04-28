ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Развитие чернобыльских земель - тема очередного выпуска ток-шоу "Понятная политика. Плюс"

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К сентябрю у белорусов появится новая глобальная программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии. Проект действительно стратегический - это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для наших потомков. Развитие затронет все сферы жизни чернобыльских районов - от новейших производств и электрификации до благоустройства и развития социальной сферы. Сегодня эти аспекты детально разобрали эксперты программы "Понятная политика плюс". Необходимо придать новый мощный импульс этим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси.

Как удалось почти в одиночку научиться безопасно жить и возрождать эти трудные земли? Что белорусам удалось сделать первыми на планете? Чему у нас учатся даже японские врачи и ученые? И главный вопрос - как дальше? Смотрите ток-шоу "Понятная политика. Плюс" сегодня сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сентябрю у белорусов появится новая глобальная программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии. Проект действительно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by