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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие чернобыльских земель - тема очередного выпуска ток-шоу "Понятная политика. Плюс" К сентябрю у белорусов появится новая глобальная программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии. Проект действительно...

К сентябрю у белорусов появится новая глобальная программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии. Проект действительно стратегический - это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для наших потомков. Развитие затронет все сферы жизни чернобыльских районов - от новейших производств и электрификации до благоустройства и развития социальной сферы. Сегодня эти аспекты детально разобрали эксперты программы "Понятная политика плюс". Необходимо придать новый мощный импульс этим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси.Как удалось почти в одиночку научиться безопасно жить и возрождать эти трудные земли? Что белорусам удалось сделать первыми на планете? Чему у нас учатся даже японские врачи и ученые? И главный вопрос - как дальше? Смотрите ток-шоу "Понятная политика. Плюс" сегодня сразу после "Панорамы".