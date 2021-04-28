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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты Правительство внесло коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников. С 1 мая руководитель государственной организации при наличии обособленных...

Правительство внесло коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников. С 1 мая руководитель государственной организации при наличии обособленных структурных подразделений имеет право увеличивать оплату труда при условии, что соотношение производительности труда и зарплаты больше единицы. Согласно документу, также предусмотрена и возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета по согласованию с вышестоящим органом.Прежде всего такие новшества позволят более гибко принимать решения об увеличении размеров зарплаты, а также будут способствовать сохранению мотивации в обеспечении роста производительности труда.