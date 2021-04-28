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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Турчин провел личный прием граждан в Солигорске Проблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров. ...

Проблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров.Блок вопросов затронул систему здравоохранения, в частности, прием пациентов узкопрофильными врачами (такими, например, как ревматолог). Попасть к ним иногда сложно. Чтобы минимизировать количество подобных обращений местных жителей, главному врачу центральной районной больницы Солигорска губернатор поручил по возможности усилить штат узких специалистов.Свою проблему озвучили и жители микрорайона Чижи. Там проживают около полутора тысяч человек. Рядом нет детской площадки, магазина, а главное - асфальтированной дороги. С учетом развития новых микрорайонов Солигорска Александр Турчин поручил найти способ проложить безопасную асфальтированную дорогу.Всего губернатор центрального региона сегодня рассмотрел около десятка вопросов жителей Солигорска. Решения по всем взяты на контроль.