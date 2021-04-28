|
Александр Турчин провел личный прием граждан в Солигорске
28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров.
Блок вопросов затронул систему здравоохранения, в частности, прием пациентов узкопрофильными врачами (такими, например, как ревматолог). Попасть к ним иногда сложно. Чтобы минимизировать количество подобных обращений местных жителей, главному врачу центральной районной больницы Солигорска губернатор поручил по возможности усилить штат узких специалистов.
Свою проблему озвучили и жители микрорайона Чижи. Там проживают около полутора тысяч человек. Рядом нет детской площадки, магазина, а главное - асфальтированной дороги. С учетом развития новых микрорайонов Солигорска Александр Турчин поручил найти способ проложить безопасную асфальтированную дорогу.
Всего губернатор центрального региона сегодня рассмотрел около десятка вопросов жителей Солигорска. Решения по всем взяты на контроль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)