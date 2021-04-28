ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Турчин провел личный прием граждан в Солигорске

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров.

Блок вопросов затронул систему здравоохранения, в частности, прием пациентов узкопрофильными врачами (такими, например, как ревматолог). Попасть к ним иногда сложно. Чтобы минимизировать  количество подобных обращений местных жителей, главному врачу центральной районной больницы Солигорска губернатор поручил по возможности усилить штат узких специалистов.

Свою проблему озвучили и жители микрорайона Чижи. Там проживают около полутора тысяч человек. Рядом нет детской площадки, магазина, а главное - асфальтированной дороги. С учетом развития новых микрорайонов Солигорска  Александр Турчин поручил найти способ проложить безопасную асфальтированную дорогу.

Всего губернатор центрального региона сегодня рассмотрел около десятка вопросов жителей Солигорска. Решения по всем взяты на контроль.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемные ситуации жителей Солигорска сегодня в центре внимания губернатора Минской области. Александр Турчин провел личный прием граждан в столице шахтеров. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лекарства с психотропами и наркотиками: что и как можно провозить в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by