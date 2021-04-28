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Бывшие и действующие атлеты, собирающие деньги с белорусов в фонд якобы для помощи коллегам, преследуют только свои интересы. Причина всему - эгоизм. Такое мнение в проекте "Скажинемолчи" высказал редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня" Сергей Канашиц. По словам журналиста, о ком-то из этого оппозиционного лагеря государство "чересчур" позаботилось, а кто-то "обижен" на страну, ведь хотел бы больше благ. Например, пловчиха, которая совсем недавно демонстрировала олимпийскую форму нашей сборной к Играм в Токио, сегодня из-за границы призывает МОК к санкциям в отношении Беларуси.





Сергей Канашиц, редактор отдела спорта газеты "СБ. Беларусь сегодня":

То общее, что есть у всех, мне кажется, это гордыня некоторая и безусловный эгоизм. Он у спортсменов должен присутствовать, ведь иначе ты не добьешься результатов ни в командном, ни в индивидуальном виде. Но всему есть мера. И когда этот эгоизм выносится на пьедестал, на первое место, то, это, конечно, очень плохо и приводит к таким вот результатам. И ведь здесь не только Герасименя такая, Николай Иванович Козеко - это те люди, которые имели здесь все.



Так кому на самом деле помогают фонды бежавших спортсменов? О любителях переобуваться, а также причинах разгромного поражения футбольной сборной от команды Бельгии. Спойлер - Михаил Мархель просто доверился не тем. Какими будут летние Олимпийские игры в Токио? Рассуждения Сергея Канашица в телеграм-канале "Скажинемолчи". А полные выпуски проекта доступны к просмотру на YouTube-канале "Беларусь 1" .





