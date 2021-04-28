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В Совете Республики прием граждан провел Сергей Рачков

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Органы власти продолжают обратную связь с населением. Сегодня в Совете Республики прием провел председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Актуальным по-прежнему остается очный контакт. На личных приемах чаще всего обращаются с просьбой решить бытовые вопросы, например, помочь в трудоустройстве, благоустройстве придомовых территорий и ремонте дорог. Работает и горячая телефонная линия. Поступают письменные обращения. Белорусы также включаются и в законотворческие инициативы, например, готовящиеся законопроекты о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. 

Сергей Рачков,  председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: 

Людей интересует и законопроект о реабилитации нацизма, закон о противодействии экстремизму. Мы очень активно разъясняем те новеллы, которые появляются в законах, уточняем, корректируем. Очень много людей поддерживают действия, которые мы сейчас реализуем, поручения, которые дает глава государства.

Личные приемы граждан проводятся Советом Республики на регулярной основе. Такая практика помогает выстроить продуктивный диалог между органами власти и гражданами страны.



 
 
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Органы власти продолжают обратную связь с населением. Сегодня в Совете Республики прием провел председатель Постоянной комиссии по международным делам и...
 
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