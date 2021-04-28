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МВД внедрит электронную очередь для получения биометрических паспортов

28.04.2021 16:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует внедрить электронную очередь для получения биометрических документов, заявили в МВД.

"(…) мы думаем внедрить электронную очередь, чтобы у человека была возможность записаться на подачу документов через интернет", – заявил журналистам в среду начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун в кулуарах Международного форума #GBC

Бегун отметил, что с 1 сентября граждане пойдут менять старые паспорта на биометрические документы. "В любом случае все подразделения будут открыты одновременно. Фактически первую выдачу ID-карты можно будет организовать по месту жительства", – сказал он.

При этом глава департамента пояснил, что когда вступит в силу соответствующее законодательство, то гражданин в случае потери ID-карты, если в силу обстоятельств он будет находиться в другом месте, сможет обратиться в любое подразделение по гражданству и миграции.

Бегун также напомнил, что, согласно указу президента, в Беларуси будет проводиться параллельная паспортизация. "Если гражданин Беларуси захочет получить паспорт образца 1996 года, то он может обратиться в соответствующее подразделение и получить его. Пока законодатель не ограничивал срок действия этого документа как на территории страны, так и для выезда за границу", – пояснил он.

Документы нового образца

Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года, соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в середине марта.  

Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт: ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны, биометрические паспорта вводятся для поездок за рубеж.

Использование биометрических документов позволит полностью автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно указу главы государства, в Беларуси будет предусмотрена параллельная паспортизация, и старые паспорта будут действовать наравне с новыми IT-документами.
 
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