С 1 мая увеличивается бюджет прожиточного минимума, некоторые пенсии и пособия

В Беларуси с 1 мая будет действовать новый бюджет прожиточного минимума - он повышается на 10 рублей. Следовательно, увеличивается размер некоторых пенсий и пособий. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2021 г. № 28 устанавливается новый размер БПМ.

На данный данный момент среднее его значение составляет 262,87 рубля, а с 1 мая будет 273,27 рубля.

Минтруда также установил свой размер БПМ для каждой социально-демографической группы белорусов:

трудоспособное население — 303,53 рубля (ранее — 290,71);

пенсионеры — 207,06 рубля (ранее — 199,17);

студенты — 263,15 рубля (ранее — 252,94);

дети в возрасте до трех лет — 174,51 рубля (ранее — 168,46);

дети в возрасте от трех до шести лет — 241,29 рубля (ранее — 232,93);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 294,36 рубля (ранее — 283,65).

Вместе с ростом прожиточного минимума с 1 мая белорусы смогут наблюдать рост минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и более, надбавок к пенсиям отдельным группам граждан, пособий по уходу за инвалидами и за лицом, достигшим возраста 80 лет, а также пособий по уходу за детьми.

Увеличение пенсий будет незначительное, а вот пособие на рожденного ребенка заметно вырастет. За первенца теперь будут платить 2732,7 рубля (сейчас – 2628,7 рубля), за второго и последующего – 3825,78 рубля (сейчас – 3680,18 рубля).

Также с 1 мая будут введены новые потребительские бюджеты:

трудоспособное население — 562,28 рубля (ранее — 541,26);

пенсионеры — 437,20 рубля (ранее — 422,62);

дети в возрасте до трех лет — 371,52 рубля (ранее — 358,80);

дети в возрасте от трех до шести лет — 476,88 рубля (ранее — 454,53);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 482,43 рубля (ранее — 465,65);

семья из четырех человек — 444,22 рубля (ранее — 427,77);

молодая семья из трех человек — 478,38 рубля (ранее — 458,73).

Потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума тем, что в него входят не только еда и непродовольственные товары, необходимые человеку, чтобы выжить, но и учитывается посещение культурных мероприятий для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.