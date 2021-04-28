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С 1 мая увеличивается бюджет прожиточного минимума, некоторые пенсии и пособия
28.04.2021 17:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси с 1 мая будет действовать новый бюджет прожиточного минимума - он повышается на 10 рублей. Следовательно, увеличивается размер некоторых пенсий и пособий. Об этом
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2021 г. № 28 устанавливается новый размер БПМ.
На данный данный момент среднее его значение
Минтруда также установил свой размер БПМ для каждой социально-демографической группы белорусов:
Вместе с ростом прожиточного минимума с 1 мая белорусы смогут наблюдать рост минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и более, надбавок к пенсиям отдельным группам граждан, пособий по уходу за инвалидами и за лицом, достигшим возраста 80 лет, а также пособий по уходу за детьми.
Увеличение пенсий будет незначительное, а вот пособие на рожденного ребенка заметно вырастет. За первенца теперь будут платить 2732,7 рубля (сейчас – 2628,7 рубля), за второго и последующего – 3825,78 рубля (сейчас – 3680,18 рубля).
Также с 1 мая
Потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума тем, что в него входят не только еда и непродовольственные товары, необходимые человеку, чтобы выжить, но и учитывается посещение культурных мероприятий для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.
Напомним, в прошлом году в Беларуси власти
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В Беларуси с 1 мая будет действовать новый бюджет прожиточного минимума - он повышается на 10 рублей. Следовательно, увеличивается размер некоторых пенсий и пособий.
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