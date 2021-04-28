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С 1 мая увеличивается бюджет прожиточного минимума, некоторые пенсии и пособия

28.04.2021 17:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси с 1 мая будет действовать новый бюджет прожиточного минимума - он повышается на 10 рублей. Следовательно, увеличивается размер некоторых пенсий и пособий. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 21 апреля 2021 г. № 28 устанавливается новый размер БПМ.

На данный данный момент среднее его значение составляет 262,87 рубля, а с 1 мая будет 273,27 рубля.

Минтруда также установил свой размер БПМ для каждой социально-демографической группы белорусов:

  • трудоспособное население — 303,53 рубля (ранее — 290,71);
  • пенсионеры — 207,06 рубля (ранее — 199,17);
  • студенты — 263,15 рубля (ранее — 252,94);
  • дети в возрасте до трех лет — 174,51 рубля (ранее — 168,46);
  • дети в возрасте от трех до шести лет — 241,29 рубля (ранее — 232,93);
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 294,36 рубля (ранее — 283,65).

Вместе с ростом прожиточного минимума с 1 мая белорусы смогут наблюдать рост минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и более, надбавок к пенсиям отдельным группам граждан, пособий по уходу за инвалидами и за лицом, достигшим возраста 80 лет, а также пособий по уходу за детьми.

Увеличение пенсий будет незначительное, а вот пособие на рожденного ребенка заметно вырастет. За первенца теперь будут платить 2732,7 рубля (сейчас – 2628,7 рубля), за второго и последующего – 3825,78 рубля (сейчас – 3680,18 рубля).

Также с 1 мая будут введены новые потребительские бюджеты:

  • трудоспособное население — 562,28 рубля (ранее — 541,26);
  • пенсионеры — 437,20 рубля (ранее — 422,62);
  • дети в возрасте до трех лет — 371,52 рубля (ранее — 358,80);
  • дети в возрасте от трех до шести лет — 476,88 рубля (ранее — 454,53);
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 482,43 рубля (ранее — 465,65);
  • семья из четырех человек — 444,22 рубля (ранее — 427,77);
  • молодая семья из трех человек — 478,38 рубля (ранее — 458,73).

Потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума тем, что в него входят не только еда и непродовольственные товары, необходимые человеку, чтобы выжить, но и учитывается посещение культурных мероприятий для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Напомним, в прошлом году в Беларуси власти сообщали о планах отмены такого соцнорматива, как минимальный потребительский бюджет. А все социальные выплаты, которые от него зависят, планировалось привязать к бюджету прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

 
 
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В Беларуси с 1 мая будет действовать новый бюджет прожиточного минимума - он повышается на 10 рублей. Следовательно, увеличивается размер некоторых пенсий и пособий.
 
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