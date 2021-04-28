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В День Победы в Витебске ограничат движение по всей улице Ленина. Как будет ходить транспорт
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Источник материала:
Tut.by
9 мая в Витебске на несколько часов ограничат движение всех видов транспорта по всей улице Ленина, предупреждает горисполком.
Движение будет ограничено на участке от площади Ленина до площади Победы с 8.30 до 11.00. Затронут ограничения и общественный транспорт.
В это время транспорт, следующий через улицу Ленина, будет ходить так:
Троллейбусы
-
маршрута № 1 будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Жесткова;
-
маршрутов №№ 2,4,6,7,9,11,15 со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пр. Черняховского в районе остановочного пункта пл. Победы;
-
маршрута № 4 со стороны пр. Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала;
-
маршрута № 15 со стороны ул. Гагарина будут следовать по пр. Людникова, далее в направлении микрорайонов Билево по пр. Фрунзе и ул. Терешковой.
Автобусы
-
маршрутов №№ 3,4,10,14,31,34,34А, 36,43,46 — ул. Буденного, мост им. Блохина и далее по маршруту;
-
маршрутов №№ 6,12,18,19,25,30,42,106 — пр. Московский, ул. Смоленская, пр. Людникова и далее по маршруту;
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маршрутов №№ 1,26,26А — ул. Замковая, пр. Фрунзе, пр. Людникова и далее по маршруту;
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маршрута № 6 со стороны ул. Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.
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маршрутов №№ 11,15,15А, 41 — со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.
Маршрутные такси
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маршрутов №№ 1-Тк, 64-Тк, 26А-Тк, 26Б-Тк — пр. Людникова — пр. Фрунзе — ул. Замковая — вокзал и далее по маршруту;
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маршрутов №№ 42-Тк, 51-Тк, 52-Тк, 53-Тк, 53А-Тк, 54-Тк, 66-Тк, 72-Тк, 73-Тк, 88-Тк — пр. Людникова — ул. Смоленская — пр. Московский и далее по маршруту;
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маршрутов №№ 3-Тк, 36-Тк, 55-Тк, 56-Тк, 59-Тк, 77-Тк, 99-Тк, 103-Ск — пл. Победы — мост им. Блохина — ул. Белобородова — ул. Буденного — ул. Космонавтов и далее по маршруту;
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маршрута № 75-Тк — ул. Правды — ул. Смоленская — пр. Фрунзе — ул. Кирова и далее по маршруту;
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маршрутов №№ 57-Тк, 76-Тк, 94-Тк, 95-Тк — без изменений.
Теги
: Витебск
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Движение будет ограничено на участке от площади Ленина до площади Победы с 8.30 до 11.00. Затронут ограничения и общественный транспорт.
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