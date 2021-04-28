В День Победы в Витебске ограничат движение по всей улице Ленина. Как будет ходить транспорт

Источник материала: Tut.by

9 мая в Витебске на несколько часов ограничат движение всех видов транспорта по всей улице Ленина, предупреждает горисполком.



Фото: ННВ

Движение будет ограничено на участке от площади Ленина до площади Победы с 8.30 до 11.00. Затронут ограничения и общественный транспорт.

В это время транспорт, следующий через улицу Ленина, будет ходить так:

Троллейбусы

маршрута № 1 будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Жесткова;

будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Жесткова; маршрутов №№ 2,4,6,7,9,11,15 со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пр. Черняховского в районе остановочного пункта пл. Победы;

со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. Разворот будет осуществляться на пр. Черняховского в районе остановочного пункта пл. Победы; маршрута № 4 со стороны пр. Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала;

со стороны пр. Фрунзе будут следовать до железнодорожного вокзала; маршрута № 15 со стороны ул. Гагарина будут следовать по пр. Людникова, далее в направлении микрорайонов Билево по пр. Фрунзе и ул. Терешковой.

Автобусы

маршрутов №№ 3,4,10,14,31,34,34А, 36,43,46 — ул. Буденного, мост им. Блохина и далее по маршруту;

— ул. Буденного, мост им. Блохина и далее по маршруту; маршрутов №№ 6,12,18,19,25,30,42,106 — пр. Московский, ул. Смоленская, пр. Людникова и далее по маршруту;

— пр. Московский, ул. Смоленская, пр. Людникова и далее по маршруту; маршрутов №№ 1,26,26А — ул. Замковая, пр. Фрунзе, пр. Людникова и далее по маршруту;

— ул. Замковая, пр. Фрунзе, пр. Людникова и далее по маршруту; маршрута № 6 со стороны ул. Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

со стороны ул. Гагарина будут следовать до Смоленского рынка, со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы. маршрутов №№ 11,15,15А, 41 — со стороны пр. Черняховского будут следовать до пл. Победы.

Маршрутные такси

маршрутов №№ 1-Тк, 64-Тк, 26А-Тк, 26Б-Тк — пр. Людникова — пр. Фрунзе — ул. Замковая — вокзал и далее по маршруту;

— пр. Людникова — пр. Фрунзе — ул. Замковая — вокзал и далее по маршруту; маршрутов №№ 42-Тк, 51-Тк, 52-Тк, 53-Тк, 53А-Тк, 54-Тк, 66-Тк, 72-Тк, 73-Тк, 88-Тк — пр. Людникова — ул. Смоленская — пр. Московский и далее по маршруту;

— пр. Людникова — ул. Смоленская — пр. Московский и далее по маршруту; маршрутов №№ 3-Тк, 36-Тк, 55-Тк, 56-Тк, 59-Тк, 77-Тк, 99-Тк, 103-Ск — пл. Победы — мост им. Блохина — ул. Белобородова — ул. Буденного — ул. Космонавтов и далее по маршруту;

— пл. Победы — мост им. Блохина — ул. Белобородова — ул. Буденного — ул. Космонавтов и далее по маршруту; маршрута № 75-Тк — ул. Правды — ул. Смоленская — пр. Фрунзе — ул. Кирова и далее по маршруту;

— ул. Правды — ул. Смоленская — пр. Фрунзе — ул. Кирова и далее по маршруту; маршрутов №№ 57-Тк, 76-Тк, 94-Тк, 95-Тк — без изменений.