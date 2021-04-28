Развозит до утра. Как в Гомеле будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь

Источник материала: Tut.by

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Гомеле в пасхальную ночь. Об изменениях сообщает горисполком.

В ночь с 1 на 2 мая автобусные маршруты № 34 «Старая Волотова — микрорайон „Любенский“», № 18а «Микрорайон „Кленковский“ — микрорайон „Южный“» (через 96-й микрорайон), а также троллейбусные маршруты № 4 «Вокзал — ЗЛиН», № 16 «Вокзал — микрорайон «Кленковский» и № 20 «Салео-Гомель — Солнечная» будут курсировать по городу до 4 часов утра.