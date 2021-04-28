СК завершил расследование уголовного дела Тихановского и Статкевича

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и еще четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек.

Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы следующие составы преступлений:

— организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы;

— распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до двенадцати лет лишения свободы;

— угрозы в адрес Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси) — до пяти лет лишения свободы;

— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) — до трех лет лишения свободы.

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Виталия Цыгановича квалифицированы следующим образом:

— разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси);

— организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

«Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается», — информировали в СК.