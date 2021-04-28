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СК завершил расследование уголовного дела Тихановского и Статкевича

28.04.2021 18:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело Сергея Тихановского и Николая Статкевича передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Об этом сообщает сайт Следственного комитета Беларуси 28 апреля. Обвиняемыми по делу объявлены шесть человек.

Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы следующие составы преступлений:

  • организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси);
  • распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси);
  • угрозы в адрес Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Беларуси);
  • организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси).

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси).

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимир Цыгановича квалифицированы следующим образом:

  • разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси);
  • организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

На сайте СК также опубликован фильм телеканала "Беларусь 1" под названием «Подавляющее меньшинство»: обратная сторона "Страны для жизни" Тихановского.

Напомним, Тихановский - известный блогер. Он с нуля раскрутил YouTube-канал «Страна для жизни», который стал местом для аккумуляции недовольства правящим режимом. Он дал на парламентских выборах высказаться на своей площадке и традиционной оппозиции, что дало в свою очередь ему определенный статус в глазах их сторонников.

Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

 
Теги: Гродно
 
 
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Уголовное дело Сергея Тихановского и Николая Статкевича передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
 
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