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В Барановичах торговые сети отказались продавать газету Intex-press, в которой опубликовали интервью Тихановской
28.04.2021 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах крупные торговые сети отказываются продавать независимую газету Intex-press. Кроме того, «Белпочта» не включила издание в подписной каталог, сообщает
Решение исключить газету из подписки было принято 28 апреля. После этого одно из крупнейших региональных изданий области отказались принимать частные торговые сети.
Главный редактор Intex-press Владимир Янукевич сообщил, что на днях редакция попробует вернуться к собственной сети распространения, которая работала после 2005 года, когда многие негосударственные СМИ исключили из каталогов «Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Напомним, ранее суд в Барановичах
Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Здесь грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа для юрлица. Этот материал будет рассматривать Экономический суд Брестской области. Заседание состоится в начале мая.
Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).
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В Барановичах торговые сети отказались продавать газету Intex-press, в которой опубликовали интервью Тихановской
А «Белпочта» отказалась включать издание в подписной каталог.
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