ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны граждане, которые пытались превратить День памяти чернобыльской трагедии в политический перформанс

28.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В День памяти чернобыльской трагедии  некоторые граждане попытались превратить его в политический перформанс.  Бойцы внутренних войск задержали нескольких активистов. Один из них при себе имел протестную символику, листовки, нашивки, шевроны анархистской тематики, а также канцелярские ножи, перцовый баллончик и балаклаву. Еще одна девушка с БЧБ-символикой взяла с собой на прогулку нож, а 35-летний минчанин привлек к себе внимание своим внешним видом. Он был в балаклаве и с большим рюкзаком, в котором находились два ножа. В его телефоне также обнаружили подписки на экстремистские телеграм-каналы и приложения "Марш" и "Голос", в которых он принимал активное участие, а также в галерее хранились его личные фотографии с протестных маршей. Сейчас действиям задержанных дают правовую оценку.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День памяти чернобыльской трагедии  некоторые граждане попытались превратить его в политический перформанс.  Бойцы внутренних войск задержали нескольких...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 1 мая увеличивается бюджет прожиточного минимума, некоторые пенсии и пособия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by