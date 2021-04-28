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За оскорбление девяти сотрудниц ОМОНа задержан 32-летний минчанин

28.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оперативники столичного управления собственной безопасности МВД установили, что в марте мужчина оставил оскорбительный комментарий под общей фотографией представительниц минского ОМОНа.

Михаил Щерба, замначальника Минского управления ГУСБ МВД Беларуси: "Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Подозреваемый является индивидуальным предпринимателем и неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ".

 
 
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Оперативники столичного управления собственной безопасности МВД установили, что в марте мужчина оставил оскорбительный комментарий под общей фотографией...
 
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