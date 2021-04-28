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Пьяная молодежь осквернила монумент на площади Победы в Минске
28.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пьяная молодежь осквернила монумент на площади Победы в Минске. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
24 апреля компания из 3 парней и девушки от 19 до 32 лет выпивали. Около 23 часов дебошири пришли на площадь Победы. Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты.
Виталий Семенцов, замначальника МОБ ГУВД Мингорисполкома: Кроме того, один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон. Нарушителей задержали сотрудники ОМОНа.
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Пьяная молодежь осквернила монумент на площади Победы в Минске. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. 24 апреля компания из 3 парней и девушки от 19...
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