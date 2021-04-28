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В СК завершено расследование уголовного дела в отношении Тихановского

28.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В СК завершено расследование уголовного дела в отношении Тихановского, Статкевича и других организаторов беспорядков. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 6 человек. Их обвиняют в "организации массовых беспорядков на территории  Беларуси в 2020 году", "распространении материалов, разжигающих социальную рознь", "угроз в адрес председателя Центризбиркома", "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти". 

Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления СК Беларуси: Уголовное дело в отношении Статкевича, Тихановского, двух его соучастников-блогеров Лосика и Цыгановича передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

 
 
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В СК завершено расследование уголовного дела в отношении Тихановского, Статкевича и других организаторов беспорядков. В качестве обвиняемых по уголовному делу...
 
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