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С 1 мая в Беларуси новый бюджет прожиточного минимума
28.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Теперь он составит 273 рубля и 27 копеек. И это плюс 4 %. Новая величина будет действовать до конца июля. Бюджет традиционно подтягивает за собой другие надбавки. Вырастут размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам старших возрастов. Все эти выплаты увеличатся соразмерно росту бюджета прожиточного минимума - на 4 %.
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Теперь он составит 273 рубля и 27 копеек. И это плюс 4 %. Новая величина будет действовать до конца июля. Бюджет традиционно подтягивает за собой другие надбавки....
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