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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обращения жителей Несвижского района выслушал инспектор по Минской области Александр Бутарев В Несвиже личный прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев. Это его первая встреча такого формата с жителями...

В Несвиже личный прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев. Это его первая встреча такого формата с жителями центрального региона после вступления в должность. Вопросов было немного, проблемы решаются на местах. Поступили обращения насчет арендного жилья, трудоустройства и поддержки народного творчества. Елена Дубинич, автор книги о белорусских ручниках, попросила помощи в организации выпуска издания и сувенирной продукции. Александр Бутарев пояснил, что оценку художественной ценности работ должны дать профессионалы, а руководству района посоветовал приглашать таких одаренных людей на творческие форумы, чтобы привлекать больше туристов.Кроме того, Александр Бутарев провел в Несвиже прямую телефонную линию. Обращения касались пенсий, срока отработки после университета, качества продуктов и ценообразования. Каждый звонок взят на контроль.