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В спартакиаде по прикладному ориентированию три дня соревновались около 150 человек
28.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтремительность на двух колесах. Республиканская спартакиада по туристско-прикладному ориентированию среди молодежи прошла в Минской области. В выносливости и ловкости три дня под Березино соревновались около 150 человек. Участники команд от каждой области проехали на скорость по лабиринту с препятствиями около 20 километров. Это победители областных этапов чемпионата. Впечатления оставили все испытания, в том числе кросс-поход.
Первое место с большим отрывом у сборной Минской области. А в конце мая планируется провести соревнования по спортивному ориентированию и среди взрослых.
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Стремительность на двух колесах. Республиканская спартакиада по туристско-прикладному ориентированию среди молодежи прошла в Минской области. В выносливости и...
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