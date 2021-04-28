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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В спартакиаде по прикладному ориентированию три дня соревновались около 150 человек Стремительность на двух колесах. Республиканская спартакиада по туристско-прикладному ориентированию среди молодежи прошла в Минской области. В выносливости и...

Стремительность на двух колесах. Республиканская спартакиада по туристско-прикладному ориентированию среди молодежи прошла в Минской области. В выносливости и ловкости три дня под Березино соревновались около 150 человек. Участники команд от каждой области проехали на скорость по лабиринту с препятствиями около 20 километров. Это победители областных этапов чемпионата. Впечатления оставили все испытания, в том числе кросс-поход.Первое место с большим отрывом у сборной Минской области. А в конце мая планируется провести соревнования по спортивному ориентированию и среди взрослых.