«Насилие над силовиками, выхваченный травмат». Прокурор просит 5 лет колонии для задержанного на Тихой

Источник материала: Tut.by

Прокурор запросила 5 лет лишения свободы для 47-летнего Владимира Жихара. Минчанина обвиняют в участии в марше в Дрозды, насилии в отношении силовиков, а также в том, что выхватил у одного из милиционеров травматический пистолет. TUT.BY продолжает следить за судом. Решение огласят уже в пятницу, 30 апреля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что это за дело?

Минчанина Владимира Жихара задержали 13 сентября, когда был марш в направлении Дроздов. За участие в акции протеста он уже отсидел 8 суток, потом на мужчину завели уголовное дело.

Теперь его обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 — за участие в марше, из-за которого, по мнению обвинения, была нарушена работа общественного транспорта, магазинов, аптек, салонов красоты; ст. 364 — за насилие в отношении силовиков; ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 206 — за грабеж.

По материалам дела, пострадали восемь силовиков. TUT.BY был на заседании, когда допрашивали четырех из них. В суде они скрывали лица за масками.

«Минсктранс» выставил обвиняемому гражданский иск на сумму 30 тысяч рублей: во время марша были перебои в работе общественного транспорта.

Дело рассматривает судья Александр Якунчихин.

Владимир Жихар отрицает, что бил силовиков, ударял по микроавтобусу и похищал пистолет, — говорит, что спецсредство даже не видел. Кто это сделал и как силовики получили травмы, мужчина не знает. Обвиняемый говорит, что закрывался руками во время избиений, но не нападал.

— Я просто пытался спасти свою жизнь, защищался от дубинок, за что получал еще больше.

Вот одно из видео, снятое на марше в Дроздах 13 сентября.

Какое наказание запросила прокурор?

Гособвинитель Анастасия Малико считает, что вина обвиняемого по всем предъявляемым ему статьям доказана.

На заседании 28 апреля прокурор запросила для Владимира Жихара 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она также просит взыскать 30 тысяч рублей в пользу «Минсктранса».

В телефоне мужчины нашли подписку на телеграм-каналы «деструктивной направленности», где были призывы 13 сентября идти в Дрозды, а также карты с маршрутом следования. Также в мобильном были фото с акции протеста, на которых обвиняемый стоял, «в том числе на проезжей части — на улице Кальварийской и проспекте Победителей».

Гособвинитель напомнила, что в материалах дела есть заключения экспертов о телесных повреждениях у трех силовиков, которые выступают в этом суде потерпевшими. Еще один, Грибовский, сказал, что синяки были, хоть за медицинской помощью не обращался. Анастасия Малико считает доказанным, что именно Жихар эти удары наносил.

— Жихар осуществил рывок, в результате чего у Лесникова (милиционер, у которого был травматический пистолет. — Прим. TUT.BY), согласно заключению эксперта, зафиксировано повреждение правой кисти рук и пальца. Полагаю, что факт завладения пистолетом именно Жихаром не вызывает сомнения, поскольку на данное лицо указал как Лесников, так и другой потерпевший, который помогал изымать пистолет у обвиняемого, — высказалась обвинитель.

Рассказываем, на какие несовпадения указал адвокат (их много)

Адвокат Владимир Хрищанович считает, что вина его подзащитного не доказана, мужчину нужно оправдать. Перечислим основным моменты, на которые обращает внимание адвокат.

Хрищанович уверяет: нет доказательств, что Владимир Жихар грубо нарушал общественный порядок и не повиновался законным требованиям представителей власти.

— Ни один представитель власти, который был на маршруте 13 сентября и предупреждал о недопустимости нарушения общественного порядка, в суде допрошен не был и никаких показаний в этой части не дал.

Зато среди доводов обвинения есть предупреждение замминистра внутренних дел от 9 августа о том, что нельзя нарушать порядок. По мнению адвоката, это вообще не имеет отношения к событиям, произошедшим на месяц позже.

Не согласен защитник и с тем, что Владимир Жихар влиял на работу общественного транспорта. Дело в том, что мужчину уже судили по «административке» за участие в протесте 13 сентября. В протоколе и решении суда Центрального района Минска указано, что мужчина двигался по пешеходной части улицы.

— Каким образом, двигаясь по пешеходному тротуару, Жихар мог помешать работе транспорта?

Один из потерпевших милиционеров в суде указал, что на улице в тот день стояли кордоны из силовиков.

— А представитель гражданского истца («Минсктранса». — Прим. TUT.BY) указал, что не знает, по каким причинам были заблокированы автобусы и троллейбусы — стали причиной демонстранты или сотрудники милиции. Поэтому говорить, что именно Жихар блокировал работу транспорта, недопустимо.

Защитник добавил также, что обвиняемому почему-то вменяют нарушение в работе маршрутов, которые не имеют отношения к делу.

— Например, троллейбус № 92 ходит от «Карастояновой» в Чижовку. Он вообще не пересекает тот маршрут, которым двигался подзащитный. Троллейбус № 4, по данным на сегодняшний день, по воскресеньям вообще не ходит.

Адвокат напомнил, какие показания дали в суде и на допросах представители закрывавшихся в тот день магазинов.

— Что мы имеем? Аптека № 5 закрылась «так, на всякий случай». Салон красоты закрылся, так как не было записей. Один магазин закрылся, так как туда забежали люди, а вслед за ними — работники милиции. Другой магазин закрылся с 14 до 15 — в это время Жихар еще не принял участия в марше, еще к одному магазину закрыли проход сотрудники милиции. Где усматривается, что именно по вине Жихара была нарушена работа данных предприятий?

Что касается насилия в отношении милиционеров, то адвокат обратил внимание, что их показания во время допросов «существенно отличаются» от того, что они говорили в суде.

Самого мужчину во время задержания били, говорит адвокат, ссылаясь на видео, предоставленное следствию стороной защиты.

— Один из потерпевших, Крюков, сказал в суде, что нанес один расслабляющий удар Жихару — и все. Если мы посмотрим это видео, то можем убедиться, что около 10 секунд к моему подзащитному применяется физическая сила и два человека наносят ему более 10 ударов.



Скриншот из видео (оно есть в распоряжении TUT.BY). Силовики держат человека, которого сторона защиты опознала как Владимира Жихара. На видео видно, как задержанного мужчину бьют

Владимир Жихар обращался в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по поводу избиения, но ему отказали, напомнил защитник.

Хрищанович считает, что не доказаны удары, якобы нанесенные Жихаром в боковую дверь милицейского авто. Напомним, что другого минчанина, Ивана Цигалко, уже осудили на три года колонии за удар по тому же микроавтобусу (парень признал себя виновным в случайном ударе).

— С Лесниковым (тот самый милиционер с травматическим пистолетом. — Прим. TUT.BY) мой подзащитный пересекся только один раз. В тот момент, когда Лесников (предположительно. — Прим. TUT.BY) наносит ему удар ногой в грудь. Пистолет однозначно забирался совсем другим человеком, и именно у того человека Лесников, нагнувшись, забрал пистолет и сделал предупредительный выстрел, — считает адвокат.

Обвиняемый Владимир Жихар в последнем слове был кратким.

— Я не знаю, что сказать в этой ситуации в этой стране, где избирательные права не учитываются, где можно вот так выворачивать все что угодно, где гражданские права, данные нам Конституцией, а именно — выйти и открыто высказать свое суждение, нарушены. У нас отобрали право защищать свою жизнь. Хочется верить, что когда-нибудь страна станет свободной и наш народ будет жить на своей земле.