В парках Минска к открытию сезона появились новые аттракционы

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В столичных парках сегодня открылся летний сезон. Впервые после зимы заработали аттракционы. Любителей захватывающих эмоций ждут в парках Горького и Челюскинцев. Разнообразные активности есть также в парках имени 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска. На выбор более полусотни аттракционов, есть и новые площадки. Где и какие - узнала Елена Витко.

Экстремальный "Микс", резвые "Ракушки" и классический "Вальс" - более 50 аттракционов заработали сегодня в столичных парках. В новом сезоне есть и новинки.

В парке Горького сейчас монтируют трехуровневый лабиринт. Это игровой комплекс для детей в возрасте от 3 до 12 лет. Среди новинок будет также павильон виртуальных игр. Он появится вместо комнаты смеха. А со стороны улицы Первомайской вскоре "пришвартуется" корабль.

Для "Бригантины" сейчас готовят площадку. Безопасная деревянная конструкция станет излюбленным местом малышей. В целом же аттракционы-фавориты у каждого свои.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой": Одни из самых любимых аттракционов (они уже на протяжении многих лет остаются) - это автодром, "Вальс", колесо обзора, особенно в парке Горького. Оно самое высокое пока в Беларуси. В парке Челюскинцев, например, популярный аттракцион - "Лебеди", он такой спокойный, хороший. Один из семейных аттракционов в парках - "Мини-джет". Его еще некоторые называют "Самолетики".

Пилотом одного такого авиасудна стала четырехлетняя Аня Буракова. Девочка - именинница. И когда семья узнала, что день рождения совпадает со стартом "головокружительного" сезона, с местом празднования определились быстро.

И пусть в прохладные дни обычно меньше посетителей, но и сегодня желающие прокатиться с ветерком выстраивались в очередь. Кстати, купить билет на аттракцион можно онлайн. Стоимость - от 1,5 до 6 рублей, предусмотрены скидки.

В парках Горького и Челюскинцев работать аттракционы будут с 11 утра до 9 вечера. В пятницу, субботу, а также в праздники - на час дольше. Понедельник - выходной.