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Как затяжная весна повлияла на работу аграриев Беларуси

29.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские аграрии приступили к севу кукурузы. Хороший урожай царицы полей прогнозируют в Брестской области. Затяжная весна  позволила удержать в почве влагу, а тепло поможет получить хорошие ростки. Правда, на темпы  влияет неустойчивая погода. Так, на предприятии "Нарутовичи" Березовского района засеяли  39 процентов площадей. 

Как аграрии справляются с задачей, расскажет Мария Тройнич.

На предприятии "Нарутовичи" зерна в технику  засыпают  доверху, чтобы успеть посеять максимум. В день кукурузой засеивают около 30 гектаров. Погода в этом сезоне удивила даже самых опытных  специалистов. Как шутят механизаторы, зима с весной  работают два через два. На полях то яркое солнце, то снег. Чтобы трудиться продуктивно, приходится подстраиваться.

Владимир Савчук, механизатор ОАО "Нарутовичи": Работаю механизатором 33 года и такой весны затяжной я еще не видел! Когда выйдет солнце, мы по два раза проходим: первый раз подготавливаем почву, второй раз уже сеем. 

Как затяжная весна повлияла на работу аграриев Беларуси

Кукуруза - культура теплолюбивая. Оптимальная температура почвы для высева составляет от 8 до 10 градусов выше нуля. Но специалисты утверждают: если ждать идеальных условий, из земли уйдет влага, поэтому важно найти золотую середину. Да и площади высева немаленькие: в этом году в "Нарутовичах" запланировали посеять почти 2 тысячи гектаров кукурузы. На каждом участке есть свой руководитель. Автоматизированной технике хоть и доверяют, но проверяют нормы высева вручную.

У каждого поля свои особенности.  Если почва песчаная, зерно ляжет глубже, чем положено, и позже прорастет, поэтому каждый раз технику настраивают индивидуально. Такие детали в производственном процессе очень важны. От качества кукурузы в том числе зависит производство молока. В "Нарутовичах" этот показатель лучший в районе. И снижать планку на предприятии не намерены.

Анатолий Микитич, замдиректора ОАО "Нарутовичи": Кукуруза у нас - стратегический продукт. Потому что это самый ценный продукт для животноводства - урожай всегда планируется получить не ниже прошлогоднего, мы тоже будем оптимистами, думаю, получим выше. В этом году нам надо заготовить 30 тысяч тонн силоса.

Сегодня в организации засеяли уже 39 % кукурузных площадей. Если позволит погода, то с задачей справятся к 10 мая. 

По словам специалистов, у затяжной весны есть и свои преимущества. Так, в почве достаточно влаги, а это обязательное условие для хорошего урожая.

Хороший урожай кукурузы  прогнозируют в хозяйствах Брестского района. Сегодня там кукуруза составляет основной яровой клин, на нее делают ставку. Предприятие "Западный"  приступило к севу одним из первых. По словам специалистов, пока они идут по срокам.   

Андрей Сыса, главный агроном ОАО "СГЦ "Западный": Должны быть хорошие урожаи. Влага присутствует, сеем в сроки,  качественные удобрения были внесены в полной норме.

Всего в этом сезоне  в Брестской области под кукурузу  отвели 220 тысяч гектаров. К севу приступил даже самый северный  - Барановичский - район. По прогнозам синоптиков, на неделе в регионе установится теплая, по-настоящему весенняя погода. А это уже хорошее начало для будущего урожая. 


 
 
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Белорусские аграрии приступили к севу кукурузы. Хороший урожай царицы полей прогнозируют в Брестской области. Затяжная весна  позволила удержать в почве влагу, а...
 
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