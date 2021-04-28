Конституционная комиссия рассмотрела предложения по изменению законодательства

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Сегодня состоялось третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассмотрены предложения об изменении положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Озвучены инициативы, которые поступили в комиссию во время общественного обсуждения. Среди прочих предлагается ряд полномочий Президента закрепить за правительством. В частности, расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения Президенту предложений по структуре правительства, назначению на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Также предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере. В то же время в ходе заседания было отмечено, что сегодня в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: В большинстве своем граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента как главы государства, гаранта государственного суверенитета и независимости, Конституции, прав и свобод граждан, арбитра во взаимоотношениях между ветвями власти. В то же время вносят ряд инициатив, связанных с изменением избирательных цензов, применяемых к кандидатам на самый высокий государственный пост в стране. В частности, эти инициативы касаются как изменения возраста, так и ценза оседлости.

Минимальный возрастной порог для Президента предлагается сделать выше - с 35 до 40-45 или даже 50 лет. Требование к постоянному проживанию главы государства может подняться с 10 до 20 лет. Еще одно предложение - ввести запрет на хранение и владение имуществом за границей. Как отмечают эксперты, это своего рода правовая превенция от аффилированности и зависимости Президента от зарубежных правительственных либо коммерческих структур. Напомним, первое заседание комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний: они будут проходить дважды в месяц.