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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Операция "Тишина" с самого начала была под контролем спецслужб Беларуси "Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб...

"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб готовились к вооруженному мятежу. Новые подробности, как готовили госпереворот в Беларуси, раскрыли в своем двухсерийном фильме-расследовании наши коллеги с телеканала ОНТ. Следствие продолжается. Задержанные дают признательные показания.Операция с самого начала была под контролем. На встречу с Зеньковичем приходит подставное лицо. Своих намерений задержанный не скрывает.Постоянные консультации с кем-то за границей. Обсуждение финансовых вопросов и конкретизация планов.Очевидно: консультанты находятся далеко за пределами Беларуси. След явно ведет в США. Правда, сейчас каждый из задержанных по-своему трактует свою роль в готовящемся перевороте.Еще одни фигуранты. Дело Тихановского. Звенья одной цепи. Чего стоит эпизод с суммой в 900 тысяч долларов, которую обнаружили в доме Сергея Тихановского?! Его мама подтвердила: действительно, деньги их, и даже заявила права на всю сумму.Сергей Тихановский успел обвинить власти, что деньги подбросили, а его беглая жена предпочла об этом молчать. Это подтверждает ее разговор со свекровью.То, что деньги никто не подбрасывал, знали и представители некоторых оппозиционных СМИ. Вот разговор Софьи Ефремовны и сотрудника агентства БелаПАН Павла Мицкевича.Но никто из этих журналистов об этом не написал. Это хороший пример того, как оппозиционные СМИ массовой дезинформацией подыгрывают силам, желающим осуществить госпереворот.