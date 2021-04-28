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Операция "Тишина" с самого начала была под контролем спецслужб Беларуси
29.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб готовились к вооруженному мятежу. Новые подробности, как готовили госпереворот в Беларуси, раскрыли в своем двухсерийном фильме-расследовании наши коллеги с телеканала ОНТ. Следствие продолжается. Задержанные дают признательные показания.
Операция с самого начала была под контролем. На встречу с Зеньковичем приходит подставное лицо. Своих намерений задержанный не скрывает.
Постоянные консультации с кем-то за границей. Обсуждение финансовых вопросов и конкретизация планов.
Очевидно: консультанты находятся далеко за пределами Беларуси. След явно ведет в США. Правда, сейчас каждый из задержанных по-своему трактует свою роль в готовящемся перевороте.
Еще одни фигуранты. Дело Тихановского. Звенья одной цепи. Чего стоит эпизод с суммой в 900 тысяч долларов, которую обнаружили в доме Сергея Тихановского?! Его мама подтвердила: действительно, деньги их, и даже заявила права на всю сумму.
Сергей Тихановский успел обвинить власти, что деньги подбросили, а его беглая жена предпочла об этом молчать. Это подтверждает ее разговор со свекровью.
То, что деньги никто не подбрасывал, знали и представители некоторых оппозиционных СМИ. Вот разговор Софьи Ефремовны и сотрудника агентства БелаПАН Павла Мицкевича.
Но никто из этих журналистов об этом не написал. Это хороший пример того, как оппозиционные СМИ массовой дезинформацией подыгрывают силам, желающим осуществить госпереворот.
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"Тишина" - именно так называлась операция по свержению государственной власти в Беларуси. Более полугода ее участники под покровительством западных спецслужб...
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